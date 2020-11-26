"Марадона оказал нам помощь в ряде секретных операций по доставке продовольствия народу Венесуэлы. Сегодня я могу об этом сказать", — сообщил Мадуро в ходе телеэфира, который транслируется в его микроблоге в Twitter.

Последняя встреча легендарного футболиста с руководством Венесуэлы состоялась в январе 2020 года. По словам Николаса Мадуро, за ужином в Каракасе они обсуждали "продовольственные вопросы", и бывший футболист обещал тогда помочь их разрешению.

Марадона, считающийся одним из лучших футболистов XX века, скончался в среду в возрасте 60 лет. В начале ноября он перенес операцию на головном мозге, 11 ноября его выписали из больницы.