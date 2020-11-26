Стало известно о поведении Черчесова вне эфира

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Скидки до 99% в Okko. 20 - 29 ноября
Скидки до 99% в Okko. 20 - 29 ноября Подробнее ⟶
Матч-центр
20 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
1 1
Уэска Уэска
21 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Краснодар
Краснодар
1 0
Тамбов Тамбов
Ахмат
Ахмат
2 2
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
1 0
Арсенал Арсенал
21 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
1 1
Эльче Эльче
Вильярреал
Вильярреал
1 1
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья
Севилья
4 2
Сельта Сельта
21 ноября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 2
Вольфсбург Вольфсбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 3
Штутгарт Штутгарт
Боруссия М
Боруссия М
1 1
Аугсбург Аугсбург
21 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 2
Челси Челси
Астон Вилла
Астон Вилла
1 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
1 1
Сочи Сочи
Ротор
Ротор
0 0
Урал Урал
Рубин
Рубин
0 2
Ростов Ростов
22 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 0
Хетафе Хетафе
Кадис
Кадис
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
1 3
Вальядолид Вальядолид
22 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
1 3
Майнц Майнц
Кёльн
Кёльн
1 2
Унион Унион
22 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
2 3
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 0
Арсенал Арсенал
23 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
1 2
Химки Химки
23 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
4 0
Бетис Бетис
23 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 1
Саутгемптон Саутгемптон
27 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
23:00
Леванте Леванте
27 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
22:30
Вердер Вердер
27 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
28 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
14:00
Зенит Зенит
Химки
Химки
16:30
Краснодар Краснодар
Ахмат
Ахмат
19:00
Локомотив М Локомотив М
28 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
16:00
Кадис Кадис
Валенсия
Валенсия
18:15
Атлетико М Атлетико М
Уэска
Уэска
20:30
Севилья Севилья
28 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Арминия Арминия
Унион
Унион
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Фрайбург Фрайбург
28 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер Сити
18:00
Бёрнли Бёрнли
Эвертон
Эвертон
20:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
29 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
12:00
Сочи Сочи
Уфа
Уфа
14:00
Тамбов Тамбов
Рубин
Рубин
16:30
ЦСКА ЦСКА
29 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
16:00
Осасуна Осасуна
Хетафе
Хетафе
18:15
Атлетик Б Атлетик Б
Сельта
Сельта
20:30
Гранада Гранада
29 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Байер
Байер
17:30
Герта Герта
Майнц
Майнц
20:00
Хоффенхайм Хоффенхайм
29 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси
Челси
19:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Арсенал
22:15
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
30 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
23:00
Эйбар Эйбар
30 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
20:30
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
23:00
Астон Вилла Астон Вилла

Губерниев рассказал о резком поведении Черчесова вне эфира 

Lenta.ru 50 минут назад
Стало известно о поведении Черчесова вне эфира
Фото: @guberniev_dmitry
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о поведении главного тренера сборной России Станислава Черчесова вне эфира во время интервью. Его слова передает Sport24.
Беседу со специалистом о поражении сборной России в матче с сербами проводили Георгий Черданцев и Денис Казанский. Губерниев присоединился к студии по видеосвязи. Он же отметил, что в перерывах на рекламу Черчесов вел себя «резковато».

«Все мы люди, а Станислав Саламович к тому же очень эмоциональный. Но в данном случае, как я и говорил, интервью получилось ярким», — заметил Губерниев.

По его словам, его раздражали вопросы Казанского. При этом Губерниев отметил, что в целом наставник российской сборной «выдержал экзамен».
Эфир на «Матч ТВ» состоялся 24 ноября и был посвящен неудаче сборной России в матче с Сербией, которая не дала отечественной команде пробиться в элитный дивизион Лиги наций. Подопечные Черчесова уступили в последнем матче группового этапа со счетом 0:5. В том же интервью наставник сборной подверг критике форварда ЦСКА Федора Чалова.
Видео дня. Автогол защитника «Лестера» Эванса выводит «Ливерпуль» вперёд
Последние новости
Врач назвал неочевидные симптомы COVID-19 Врач назвал неочевидные симптомы COVID-19 Раскрыта причина смерти Диего Марадоны Раскрыта причина смерти Диего Марадоны Суд по MH17 оставил одну версию катастрофы Суд по MH17 оставил одну версию катастрофы
Комментарии
Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
«Не понял, зачем Дзюба стал извиняться»
02:39
«Не понял, зачем Дзюба стал извиняться»
Около спорта
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
«Черчесову стоит начать с себя, а не с футболистов»
02:39
«Черчесову стоит начать с себя, а не с футболистов»
Футбол
«Вместе с бандитами куковали на балконе»
02:39
«Вместе с бандитами куковали на балконе»
Футбол Статьи
«Удерживал девушку у себя дома и насиловал»
02:02
«Удерживал девушку у себя дома и насиловал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение