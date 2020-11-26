Я не знаю, какое сейчас состояние у Чалова, братьев Миранчуков и Заболотного, но могу привести пример из своего опыта. У меня и у других футболистов был конфликт с главным тренером, который в раздевалке и на тренировках никакого негатива нам не выдавал, а потом мы открывали газеты и читали, что он такое про нас говорит… Его уволили достаточно быстро, не сложилось у него в команде. Взаимоотношения «тренер — футболист» — очень тонкая вещь, и Черчесов повел себя не так, как должен вести главный тренер сборной России», — цитирует Лахиялова Euro-football.ru.