О том, чтобы за это время (что было бы совершенно естественно) РФС сократил содержание тренерского штаба на время вынужденного безделья, вопрос не поднимался (просто фиксирую, это собственное дело РФС). Не слыхал, чтобы, например, высокооплачиваемый тренер что-то потратил за это время на благотворительность или еще как-то поучаствовал в общей беде. Моуринью, напомню, волонтерил, не брезговал. Слуцкий кому-то операции оплачивал, стадион пробивал, сейчас строит. Тут нет. Но и это личное дело, конечно. Хотя, повторюсь, на фоне общей беды — не совсем и личное.