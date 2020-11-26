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Уткин: «За время пандемии Черчесов деквалифицировался» 

Sport24 и ещё 2 1 час назад
Известный в прошлом футбольный комментатор, а ныне популярный блогер и журналист Василий Уткин высказался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.
Напомним, после недавнего интервью о футболистах национальной команды Черчесов подвергся критике.

«В дискуссиях о Черчесове и его уникально быдляцких выступлениях проходит незамеченным один простой и довольно очевидный факт. До сентябрьских матчей этого года с середины прошлого ноября сам Станислав не делал примерно ничего. Совсем. Причем очевидным образом. Ведь даже не скажешь, что он, возможно, занимался интеллектуальной деятельностью, переосмысливал что-то, потому что после того ноября сборная встретилась в сентябре, словно не год без малого прошел, а так — от силы месячишко. Игра тоже не претерпела никакой модернизации.

О том, чтобы за это время (что было бы совершенно естественно) РФС сократил содержание тренерского штаба на время вынужденного безделья, вопрос не поднимался (просто фиксирую, это собственное дело РФС). Не слыхал, чтобы, например, высокооплачиваемый тренер что-то потратил за это время на благотворительность или еще как-то поучаствовал в общей беде. Моуринью, напомню, волонтерил, не брезговал. Слуцкий кому-то операции оплачивал, стадион пробивал, сейчас строит. Тут нет. Но и это личное дело, конечно. Хотя, повторюсь, на фоне общей беды — не совсем и личное.

В общем, скорее, что Черчесов за это время здорово сам просел профессионально. Деквалифицировался. На мой вкус, там и сидел-то неглубоко. 10 месяцев без дела, причем без никакого — ни профессионального, ни общественного, и на полный кошт. Подумайте об этом. Подумайте. Самоощущение хозяина жизни от этого очень, наверное, прибавляется», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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Футбол , Видео
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