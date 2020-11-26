Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин заявил, что не понимает критики в отношении главного тренера сборной России Станислава Черчесова после его телеинтервью.

— На днях вы сказали «Раньше плакал, когда „Спартак“ проигрывал, а сейчас даже слез нет, убить их хочется». Не резковато?

— Мое мнение я могу высказывать где угодно и как угодно. Я имею на это право, это мое личное мнение. Отношусь к этому с юмором, потому что по-другому к этому относиться нельзя. Если у кого-то не хватает мозгов и нет чувства юмора, это их проблемы. Я говорил это с иронией, ни на кого бочку не качу. Еще раз, нужно отнестись к этому с юмором! Каждый делает то, что он хочет, у каждого Абрама своя программа.

— Сборная России проиграла два матча, Черчесов резко выступил в телеэфире. После этого заговорили о его возможной отставке. Ваше мнение на этот счет?

— Все мы взрослые люди. Станислав Саламович — тоже взрослый человек, он — профессионал. Все ошибаются. Для меня же вся эта ситуация вылилась в бесконтрольную тему. Полстраны хайпанули на этой истории. Ну и толку-то? Черчесов — уважаемый человек, я тоже к нему отношусь с уважением. Есть положение дел, которое нужно вывести в нормальное русло. Вот и все! А эти дилетанты и псевдоспортсмены уже начали рассуждать: стоит ли Черчесову тренировать или не стоит. Кто эти люди? Есть профессионалы из футбола, а есть те, кто не имеет отношения к футболу и начинает трындеть что-то непонятное, они просто сотрясают воздух!

— Кому это нужно?

— Хайпуют те, кто не разбирается в футболе, они высказывают свое мнение, которое никому не интересно. У нас всегда было так: нужно рубануть, все отнять! Я не знаю, кто так мыслит. Но мы же адекватные люди, ну давайте мы сожжем Черчесова, потому что кто-то сказал что-то не так! Ну это же бред полный! 21-й век на дворе. Ну и кто пишет эти комментарии? Есть профессионалы, а есть диванные войска. Какие комментарии слушать? Кто эти люди? Есть профи, а есть те, кто не имеет к делу никакого отношения. И что, я должен читать дилетантов?» — сказал Сафин в разговоре с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.