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Источник: Газизов сегодня может покинуть «Спартак»

RT на русскомиещё 6
1 час назад
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов может написать заявление об уходе.
Источник: Газизов сегодня может покинуть «Спартак»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Существует вероятность, что Газизов в пятницу может покинуть клуб. Также не исключено, что Зарема Салихова может войти в руководство клуба и получит официальную должность», — сказал «Чемпионату» источник в «Спартаке».
Газизов, имеющий право подписи клуба, пока не принял на работу спортивного директора Дмитрия Попова, хотя клуб объявили о его приходе на официальном сайте. В связи с назначением Попова, полномочия Газизова должны сократиться.
Ранее Червиченко отреагировал на слухи о возможном уходе Газизова из «Спартака».
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