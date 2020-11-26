На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки

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Агентство Associated Press опубликовало на YouTube-канале видео беспорядков на церемонии прощания с чемпионом мира 1986 года Диего Марадоной.

Легендарный футболист умер 25 ноября от остановки сердца в возрасте 60 лет. В настоящее время в Буэнос-Айресе проходит церемония прощания с аргентинцем. Столкновения произошли между поклонниками бывшего игрока и полицией.

В качестве футболиста Марадона выступал за «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». Всего в клубной карьере он забил 363 мяча в 687 матчах.

В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.

Его мяч, забитый в ворота сборной Англии (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года, был признан лучшим голом в истории первенства.

Будучи тренером, Марадона возглавлял сборную Аргентины, а также клубы «Аль-Васл», «Аль-Фуджайра», «Дорадос» и «Химнасия».

Ранее сообщалось, что ближайшие матчи чемпионата Росиии начнутся с минуты молчания в память о Марадоне.