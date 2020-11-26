Бывший полузащитник «Алании» Ройстон Дренте рассказал, что в клубном автобусе была водка во время его выступления во Владикавказе.

«Эти парни так сильно хотели меня подписать, что пришли в мой магазин одежды. Я уже набрал несколько килограммов и сказал им: «Ничего не выйдет. Не стоит». Но они приходили еще пять раз. В конце концов я согласился и подписал с ними контракт.

Мы тоже пили. Иногда такое случалось, да. Водка была просто основным продуктом. У нас не было сложностей с этим. Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия. Понимаете, да?» — сказал Дренте.

Хавбек выступал за «Аланию» в сезоне-2012/13. Он провел 6 матчей в чемпионате России, забил 3 мяча и сделал одну голевую передачу.

В 2013-м «Алания» нашла Дренте в магазине одежды Роттердама: он перевез в Осетию родню, пел фанатам на прогулках и не получил обещанных денег