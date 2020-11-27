Пресс-служба «Ахмата» в твиттере опубликовала заявление, посвященное эпизоду, за который был назначен пенальти в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом».

Напомним, игра состоялась 21 ноября в Грозном и завершилась со счетом 2:2. Хозяева избежали поражения благодаря пенальти на 53-й минуте, который реализовал Бернард Бериша. Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС назвала ошибочным решение судьи Сергея Карасева назначить 11-метровый удар.