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«К черту этих русских» — «Локомотив» разгневал мадридских фанов 

Inoprosport 34 минуты назад
Московский «Локомотив» удачно съездил в среду в Мадрид, увезя из столицы Испании одно очко.
При подавляющем преимуществе «Атлетико» на протяжении всей встречи, «железнодорожники» так и не дали команде Диего Симеоне распечатать свои ворота. Итоговый счет — 0:0.
Перед игрой испанские болельщики в принципе были готовы к тому, что «Атлетико» предстоит вскрывать «советский автобус», а вот что пишут они после матча:
Koke:
— К черту этих русских и их коммунизм…
Copiki:
— Теперь остается лишь молиться, чтобы «Локомотив» и «РБ Зальцбург» сыграли вничью, и чтобы «Бавария» выиграла у «Локомотива».
Migue:
— Ну, по поводу того, что у «Зальцбурга» получится обыграть такой «Локомотив», уверенности у меня точно нет.
Fernesta:
— Надеюсь, что все же окажусь неправ, но мне кажется, что «Атлетико» вылетит. Еще один год в Лиге Европы… если ты набираешь пять очков после четырех игр, и не можешь в двух матчах победить худшую команду в своей группе — ты выбываешь. При условии, что русские обыграют «Зальцбург» на своем поле — все будет кончено.
Peperain:
— На следующей неделе матч между русскими и австрийцами приобретает не меньшую важность, чем наша игра. Лучше путь играют вничью.
Atleticosvq:
— Плохо, что не получилось претворить преимущество в забитый гол в начале встречи… мы заслуживали победы и в Москве, и в Мадриде, но поделили очки, и тем самым сильно усложнили себе жизнь.
Reenita:
— Все по-прежнему находится в наших руках. И я сомневаюсь, что «Локомотив» добьется хотя бы одной победы в двух своих оставшихся матчах. Так что…
Paunego:
— Не понимаю, откуда здесь взялось столько пессимистов, которые так уверены, что «Бавария» легко обыграет нас, но потом почему-то проиграет «Локомотиву» в Мюнхене.
Fernesta:
— Второй тайм мог обернуться настоящей трагедией. К счастью, нашими соперниками были всего лишь эти никакие русские. Если бы на их месте находилась другая команда, мы бы точно проиграли. Плачевный уровень. Знатно опозорились. Сыграли вничью с восьмым местом из могущественной российской лиги!
Javi.crisp:
— Мы ведь выходили на второй тайм, зная, что русские продолжат закрываться, и все равно ничего не предприняли. В таких ситуациях надо либо начинать быстро двигать мяч, либо и надеяться вообще не на что.
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Футбол , Видео , Локомотив
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