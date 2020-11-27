Адвокат прокомментировал «сухой» матч с ЦСКА в Лиге Европы 

Главный тренер нидерландского «Фейеноорда» Дик Адвокат поделился впечатлениями от игры против московского ЦСКА в рамках 4-го тура Лиги Европы. «Армейцы» сыграли дома вничью с нидерландским клубом — 0:0.

Голландский специалист, известный в России, прежде всего, тренерской работой в «Зените», отметил, что игра не была простой для его команды и в первом тайме его подопечные смотрелись лучше, чем во второй.

В перерыве мы надеялись продолжить показывать свою игру, но с начала второго тайма всё пошло не по плану. Удаление очень сильно повлияло на игру нашей команды, но мы рады, что нам удалось заработать ничью. Это важное для нас очко. Тяжело обороняться, когда ты играешь в меньшинстве, — сказал главный тренер на послематчевой пресс-конференции.

Также специалист назвал сильные качества нынешней команды ЦСКА.

Тяжело сравнивать команды десятилетней давности. Сейчас в ЦСКА больше молодых и талантливых игроков, у них есть нужные качества, чтобы прогрессировать в будущем, — заключил он.

Как сообщал NEWS.ru, 26 ноября футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с нидерландским «Фейеноордом» со счетом 0:0 в матче четвертого тура Лиги Европы. Встреча проходила в Москве на «ВЭБ Арене».