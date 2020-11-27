Дополнительные автобусы выйдут на линии в день футбольного матча «Ростов» — «Динамо» , который состоится 28 ноября на стадионе «Ростов Арена». Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Перевозчики дополнительно выделят более 30 автобусов, которые сосредоточат в центральной части города-миллионника и у торгового центра «Мегамаг». После футбольной баталии они выйдут на городские маршруты. Транспорт также будет ждать болельщиков на центральном рынке, главном железнодорожном вокзале.

На маршрут №39 выйдет дополнительный автобус, который будет работать по укороченной схеме.