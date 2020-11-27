«В рамках проекта «Футбол в школе» мы хотим добавить в расписание третий урок физкультуры, который будет полностью посвящен футболу. Это сложная и амбициозная задача, так как в масштабах нашей страны этого не удалось сделать еще ни одной федерации, но я уверен, что совместными усилиями Российского футбольного союза, Министерства спорта и Министерства просвещения удастся ее воплотить.