Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
ТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта

Источник: Марадона был похоронен на частном кладбище возле родителей

RT на русском
2 часа назад
Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона был похоронен на кладбище вблизи Буэнос-Айреса.
Марадону похоронили возле родителей
Фото: Reuters © Agustin MarcarianReuters © Agustin Marcarian
Об этом сообщает телеканал TN. Легендарный футболист был похоронен на частном кладбище Белла Виста, рядом со своими родителями.
Прощальная церемония с Марадоной прошла в президентском дворце. Многие из желающих так не смогли попасть на церемонию, что вызвало протесты и столкновения с полицией.
Из-за смерти Марадоны в Аргентине объявили трехдневный общенациональный траур.
Легендарный футболист скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет. За свою карьеру Марадона выступал за «Аргентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины Марадона в 1986 году стал чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что Марадона в завещании попросил забальзамировать его тело.
Футбол,Около спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы20202021Лунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь МайяВангаИменаНумерология
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители