Хакеры шантажируют «Манчестер Юнайтед» 

Хакеры требуют от "Манчестер Юнайтед" деньги за нераспространение тайной информации, сообщает Daily Mail.

На прошлой неделе клуб подвергся кибератаке. Команда наняла команду экспертов, которая предприняла необходимые сдерживающие меры.

В Национальном центре кибербезопасности сообщили, что "красным дьяволам" до сих пор оказывают помощь. В настоящее время неизвестно, кто совершил атаку на клуб и какие суммы они требуют.

Ранее министерство юстиции США выдвинуло обвинения против семерых граждан России в кибератаках на международные спортивные ведомства.