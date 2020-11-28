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Глушаков — о скандальном разводе с женой: «Из меня сделали монстра, а ей обещали золотые горы»

Sport24иещё 3
1 час назад
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков, в настоящее время являющийся игроком «Химок», в эксклюзивном интервью Sport24 высказался о скандальном разводе с женой Дарьей.
«В моем случае была спланированная пиар-кампания. Уже неоднократно рассказывал про свою историю. С одной стороны люди хотели заработать на моем контракте, а все шло не по их плану. С другой — хотели заработать на моем разводе. Все сошлось, включилась медийная артиллерия, и из меня сделали монстра в глазах общества. Хотя совсем недавно те же люди были готовы носить меня на руках. Вместе миллеровку дегустировали, ха-ха.
Сливы были слеплены местными Кулибиными. Причем все специально представлялось в таком свете, а я даже не знал куда бежать, никогда с таким не сталкивался и пиар-агента у меня нет — я-то простой ростовский парень. Думаю, во многих семьях бывают моменты, которые супруги предпочли никогда бы не выставлять напоказ. Бывают ссоры, разногласия, эмоции. Чужая семья — потемки. Никого же потом не волновало, как мы общались с Дарьей дальше. Вырвали из контекста, подшаманили — и сделали из меня что-то страшное. В то же время бывшей жене обещали золотые горы. Мол, она у меня очень многое заберет и будет в шоколаде.
Кстати, до сих пор есть адвокат, который настраивает ее против меня, блокирует наше общение, играет на чувствах. Из-за этого я даже иногда не могу встретиться с детьми», — сказал Глушаков.
Футбол,Видео,Андрей Панков,Полина Куимова,Дмитрий Баринов,Локомотив,Спартак,
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