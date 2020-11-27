«Усатая свинья»: фанаты обрушились на Черчесова 

Фанаты российского клуба ЦСКА оскорбили главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, сообщает издание Sport24. Они на протяжении долгого времени скандировали в его адрес провокационные кричалки.

Саламычу привет передают 🤭 pic.twitter.com/OuKR75I7tr— Alina Matinian (@aamatinyan) November 26, 2020 Неприязненное отношение к наставнику национальной команды болельщики во всей красе проявили на матче Лиги Европы, в котором ЦСКА противостоял нидерландский «Фейеноорд». Корреспондент издания Алина Мелитян, присутствовавшая на стадионе, записала на видео кричалки фанатов «армейцев». Журналистка выложила запись в Twitter.

Большинство слов в ролике не разобрать, но отчетливо слышится «усатая свинья». Редакция издания уверяет, что оскорбление обращено к тренеру сорной Станиславу Черчесову.

Ранее, как сообщал «Рамблер», наставник национальной команды нелестно отозвался о форварде ЦСКА и сборной Федоре Чалове.

Журналисты заметили, что в провальных матчах с Сербией и Турцией Черчесов заменил «армейца» на нападающего клуба "Сочи" Антона Заболотного. Отвечая на вопрос о перестановках в составе, главный тренер подчеркнул, что в атаке пусть лучше участвует «бездарный» футболист, чем «талант, который ничего не делает».

Высказывание вызвало бурю негативных эмоций не только у фанатов ЦСКА, но и у руководства клуба. В официальном заявлении «армейцев», опубликованном в Twitter, сказано, что в поражении команды всегда винит себя тренер. Однако «господин Черчесов не только переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей». В ЦСКА подчеркнули, что многие считают наставника сборной «не тренером, а физруком».