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Известный футбольный агент Марко Трабукки дал интервью, в котором в числе прочего рассказал об антипатии Андрея Федуна, брата владельца «Спартака» Леонида Федуна, к бывшему главному тренеру красно-белых Массимо Каррере.

«Он не скрывал антипатии к Массимо. Помню, на совете директоров он начал хвалить Курбана Бердыева, и Каррера психанул, начал кричать: «Уберите меня хоть сегодня, берите Бердыева».

Леониду Арнольдовичу пришлось успокоить брата. Но это право Андрея Федуна, это даже честно — он откровенно показывал нелюбовь к Массимо», — цитирует Трабукки «РБ-Спорт».

Под руководством Карреры «Спартак» в 2017 году выиграл чемпионат и Суперкубок России.