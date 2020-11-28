Сотрудник похоронного бюро Диего Молина, сделавший скандальное фото с телом легендарного футболиста Диего Марадоны , явился в полицию, сообщает телеканал TN.

Ранее в сеть попало фото тела Марадоны в открытом гробу со стоящим рядом работником похоронного бюро, который демонстрирует поднятый вверх большой палец, а другую руку держит на лбу футболиста. Затем появилось фото еще с двумя сотрудниками, которые улыбаются, стоя рядом с гробом. Последние уже публично принесли извинения.

Молина явился в один из полицейских участков вместе с адвокатом поздно вечером в пятницу. Его фото вызвало острую реакцию в соцсетях и в СМИ, мужчине поступали различные угрозы.

После разговора он был отпущен. В его доме, а также в квартирах других сотрудников, фигурирующих на фото, был проведен обыск.