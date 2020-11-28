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Матч-центр
21 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Краснодар
Краснодар
1 0
Тамбов Тамбов
Ахмат
Ахмат
2 2
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
1 0
Арсенал Арсенал
21 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
1 1
Эльче Эльче
Вильярреал
Вильярреал
1 1
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья
Севилья
4 2
Сельта Сельта
21 ноября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 2
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
1 1
Вердер Вердер
Боруссия М
Боруссия М
1 1
Аугсбург Аугсбург
21 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 2
Челси Челси
Астон Вилла
Астон Вилла
1 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
1 1
Сочи Сочи
Ротор
Ротор
0 0
Урал Урал
Рубин
Рубин
0 2
Ростов Ростов
22 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 0
Хетафе Хетафе
Кадис
Кадис
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
1 3
Вальядолид Вальядолид
22 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
1 3
Майнц Майнц
Кёльн
Кёльн
1 2
Унион Унион
22 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
2 3
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 0
Арсенал Арсенал
23 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
1 2
Химки Химки
23 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
4 0
Бетис Бетис
23 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 1
Саутгемптон Саутгемптон
27 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 1
Леванте Леванте
27 ноября

Бундеслига

1 из 1
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Вольфсбург
Вольфсбург
5 3
Вердер Вердер
27 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
28 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
0 0
Зенит Зенит
Химки
Химки
1 0
Краснодар Краснодар
Ахмат
Ахмат
0 0
Локомотив М Локомотив М
28 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
1 1
Кадис Кадис
Валенсия
Валенсия
0 1
Атлетико М Атлетико М
Уэска
Уэска
0 0
Севилья Севилья
28 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 1
Арминия Арминия
Боруссия Д
Боруссия Д
1 2
Кёльн Кёльн
Боруссия М
Боруссия М
3 1
Шальке-04 Шальке-04
28 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер Сити
5 0
Бёрнли Бёрнли
Эвертон
Эвертон
0 0
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
29 ноября

Российская Премьер-лига

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Урал
Урал
12:00
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Уфа
Уфа
14:00
Тамбов Тамбов
Рубин
Рубин
16:30
ЦСКА ЦСКА
29 ноября

Испанская Примера

3 из 4
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Барселона
Барселона
16:00
Осасуна Осасуна
Хетафе
Хетафе
18:15
Атлетик Б Атлетик Б
Сельта
Сельта
20:30
Гранада Гранада
29 ноября

Бундеслига

2 из 2
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Байер
Байер
17:30
Герта Герта
Майнц
Майнц
20:00
Хоффенхайм Хоффенхайм
29 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
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Саутгемптон
Саутгемптон
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси
Челси
19:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Арсенал
22:15
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
30 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
23:00
Эйбар Эйбар
30 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Лестер Сити
Лестер Сити
20:30
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
4 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Сельта Сельта
4 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
22:30
Унион Унион
4 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
5 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Локомотив М
Локомотив М
14:00
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
16:30
Тамбов Тамбов
Зенит
Зенит
19:00
Урал Урал
5 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Леванте
Леванте
16:00
Хетафе Хетафе
Севилья
Севилья
18:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетико М
Атлетико М
20:30
Вальядолид Вальядолид
5 декабря

Бундеслига

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Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Арминия
Арминия
17:30
Майнц Майнц
Кёльн
Кёльн
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
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Английская Премьер-лига

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Бёрнли
Бёрнли
15:30
Эвертон Эвертон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
18:00
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
20:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед

СМИ: сфотографировавшийся с телом Марадоны сотрудник явился в полицию 

Спорт РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Сотрудник похоронного бюро Диего Молина, сделавший скандальное фото с телом легендарного футболиста Диего Марадоны, явился в полицию, сообщает телеканал TN.
Ранее в сеть попало фото тела Марадоны в открытом гробу со стоящим рядом работником похоронного бюро, который демонстрирует поднятый вверх большой палец, а другую руку держит на лбу футболиста. Затем появилось фото еще с двумя сотрудниками, которые улыбаются, стоя рядом с гробом. Последние уже публично принесли извинения.
Молина явился в один из полицейских участков вместе с адвокатом поздно вечером в пятницу. Его фото вызвало острую реакцию в соцсетях и в СМИ, мужчине поступали различные угрозы.
После разговора он был отпущен. В его доме, а также в квартирах других сотрудников, фигурирующих на фото, был проведен обыск.
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