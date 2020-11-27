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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

О том, что россиянин заразился COVID-19, стало известно после получения результатов вчерашних тестов футболистов команды. Миранчук был немедленно помещен в изоляцию. Повторные тесты запланированы на поздний вечер пятницы.

Российский полузащитник перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре. В составе «богини» Миранчук в текущем сезоне принял участие в четырех матчах и забил два гола.