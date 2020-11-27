Друг Марадоны рассказал о его бедности 

Друг именитого аргентинского футболиста Диего Марадоны, журналист Луис Вентура рассказал о его бедности, передает La Gazzetta Dello Sport.
По заявлению журналиста, в последнее время экс-игрок испытывал серьезные финансовые трудности.
«От состояния Диего не осталось и следа. Почти все деньги исчезли, в частности те, которые он заработал в ОАЭ и брестском «Динамо». В последнее время Диего жил только на скромную зарплату, которую платила «Химнасия». По сути, он умер в бедности», — заявил Вентура.
О смерти экс-футболиста стало известно 25 ноября. Он скончался в 60 лет, незадолго до этого перенеся операцию. По информации СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Ранее сообщалось, что начато расследование обстоятельств смерти Марадоны.