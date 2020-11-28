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Испанское издание AS опубликовало видео с легендой мирового футбола Диего Марадоной, снятое незадолго до его смерти. Об этом передает Sport24.

На записи видно, как бывший футболист передвигается неспешным шагом, опираясь на плечи двух сопровождающих. Видео было снято соседкой прославленного спортсмена. Ее маленький сын, увидев мужчину, крикнул: "Привет, Диего!" Марадона обернулся и помахал мальчику рукой.

Напомним, что 60-летний Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. За свою карьеру форвард становился чемпионом мира, двукратным чемпионом Италии и обладателем Кубка УЕФА.

Ранее ФИФА обратилась к Федерациями с просьбой почтить память Марадоны.