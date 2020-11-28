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3 из 4
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Краснодар
1 0
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Ахмат
Ахмат
2 2
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
1 0
Арсенал Арсенал
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Леванте
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Вильярреал
Вильярреал
1 1
Реал Мадрид Реал Мадрид
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Севилья
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21 ноября

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Боруссия М
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Аугсбург Аугсбург
Бавария
Бавария
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Вердер Вердер
21 ноября

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Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
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Астон Вилла
1 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
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Тоттенхэм Хотспур
2 0
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3 из 3
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Ротор
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Рубин
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Кёльн
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Унион Унион
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3 из 4
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Фулхэм
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Уфа
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Раскрыты подробности смерти Марадоны 

Lenta.ru 56 минут назад
Аргентинские СМИ раскрыли подробности смерти бывшего футболиста сборной страны Диего Марадоны. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Согласно результатам патологоанатомического исследования тела, спортсмен скончался от острого отека легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Также отмечается, что у Марадоны была обнаружена патология, из-за которой сердце футболиста было в два больше нормы.
26 ноября адвокат Марадоны Матиас Морла обвинил в преступной халатности врачей скорой помощи. По его словам, медики ехали к игроку 30 минут.
Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Предварительно причиной его смерти был назван сердечный приступ.
В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.
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