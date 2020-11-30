Крест Слуцкого. От работы с «Рубином» зависит его карьера

Рискует остаться тренером, который обязан своим победам Акинфееву и компании.

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Вот казалось бы — Слуцкий. И сборную потренировал (на Евро её выводил), и с ЦСКА кучу трофеев выиграл (а ещё последним из наших тренеров до четвертьфинала Лиги чемпионов добирался), и даже в Европе поработал. А всё равно многие к нему относятся со скепсисом. Мол, на Евро провалился (оттуда же знаменитая фраза – гимн самобичеванию: «мы – говно»). Победы с ЦСКА — это багаж Газзаева, после которого в команде остался беспримерно крутой русский хребет (Акинфеев — Игнашевич — братья Березуцкие — Дзагоев), заправлявший раздевалкой так, что и тренер был не нужен. В Европе, что с «Халлом», что с «Витессом», у него если и получалось, то лишь периодически. В «Москве» и «Крыльях» его Шустиков уму-разуму учил — без такого помощника ничего бы не вышло.

Запомнилось, как лет пять назад мнением о Слуцком «не под диктофон» в беседе со мной поделился один известный в недавнем прошлом футболист, звезда сборной (ныне популярный ТВ-эксперт). Сколько же в его словах было злобы! «Да разве это тренер! Сам никогда не играл! Конечно, в ЦСКА и в сборной работать — это каждый сможет! А дайте ему среднюю команду — не справится!». И ещё что-то про внешнюю и внутреннюю немужественность, которая не может быть характеристикой настоящего чемпиона. Кажется, на эту же тему недавно выступил Мамаев, когда заявил: «С мужской точки зрения я Слуцкого не уважаю. Я никогда не приму его как личность, для меня он пустое место».

Почему к нему такое отношение? Ведь, казалось бы, давно всем и всё доказал. По результатам — безоговорочный топ. Один из умнейших тренеров страны. Редкий российский специалист, чьё имя известно в Европе. Только ли дело в том, что тренер-победитель по-русски обязательно должен обладать маскулинностью Газзаева и Сёмина? А как же Бердыев и Романцев? Совсем ведь не мачо

Думаю, что всё-таки главная чёрная метка Слуцкого, с которой он всю жизнь вынужден бороться, – это пресловутое «он сам никогда не играл». И Моуринью, когда не побеждал, за этот пробел в биографии прилетало, и Виллаш-Боашу. А сейчас Нагельсманну, Тедеско Всё равно к тем тренерам, которые не добивались успеха игроками (а то и вовсе не играли), даже в Европе, с её пропагандой толерантности и равноправия, отношение особенное. От недоверчивого и язвительного («лэптоп-специалисты») до откровенно завистливого и предвзятого. А уж у нас пул именитых экспертов, футболистами прошедших огонь и воду, желающих тренировать, но нашедших себя только в телевизионных эфирах, безжалостно готов сжирать чужаков (похожее отношение к вратарям, ставшим тренерами).

Это крест Слуцкого, который он вынужден нести. Опровергать и доказывать. Всегда и везде. Но в его силах сейчас значительно облегчить ношу. Только и нужно что — добиться успеха с «Рубином». С командой без особых финансовых возможностей, без состава «как у ЦСКА».

Что можно будет считать успехом? Уже в этом сезоне — место в пятёрке, в еврокубковой зоне. А если удастся ещё выше подняться, воспользовавшись тем, что лидеров РПЛ так колбасит, — вообще никаких вопросов и сомнений не останется. При всех талантах Хвичи и Деспота за год выстроить новый «Рубин» и добиться с ним результата — это будет большущий и чисто тренерский успех. Как у Карпина в «Ростове» — после неудач со «Спартаком», «Мальоркой» и Армавиром. Успех, который заставит кого-то проглотить язык, кого-то – поменять мнение. Если же не получится «Ну понятно — только в ЦСКА и мог» — будет самым популярным комментарием.