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Заразившийся коронавирусом крайний полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев чувствует себя хорошо. Об этом заявил его отец Дмитрий.

Самочувствие у него хорошее, особых симптомов нет. Он пробудет дома столько, сколько необходимо. Денис тренируется в домашних условиях — велосипед, беговая дорожка, — рассказал Дмитрий Черышев журналистам РИА Новости.

По его словам, нет никаких поводов для уныния, нужно двигаться и восстанавливаться.

О заражении футболиста стало известно накануне. Он ушёл на двухнедельный карантин. 26 ноября полузащитник пропустил одну тренировку сборной России.

Как писал NEWS.ru, 15 ноября россияне по футболу проиграли туркам в рамках Лиги наций. Игра закончилась со счётом 2:3, Черышев отметился в этой встрече, забив гол в первом тайме.