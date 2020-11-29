Глушаков раскрыл причины успешной игры «Химок» в РПЛ 

«Хорошо тренируемся — так и выглядим на поле. Вот залог успеха. Все выкладываются, бьются друг за друга, мы — одна команда. Чувствуется поддержка и забота со стороны руководства. Это вкупе с организацией игры и выливается в хорошие результаты», — цитирует Глушакова «СЭ».