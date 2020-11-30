В доме и клинике врача Марадоны прошли обыски 

В доме и клинике Леопольдо Луке, врача бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, по решению суда провели обыски. Об этом сообщает телеканал TN.

Во время следственных действий были изъяты сотовые телефоны, компьютеры, история болезни Марадоны, а также документы, связанные с его лечением. Власти стремятся определить, допустил ли врач халатность в оказании медицинской помощи футболисту.

27 ноября сообщалось , что власти заподозрили в халатности медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти. Уточнялось, что медицинский работник, вопреки инструкции, не разбудила спортсмена утром.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.

Диего Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола.