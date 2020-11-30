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Россия стала лидером по количеству подозрительных матчей. Не помешала даже пандемия 

Чемпионат.com 1 час назад
Теперь весь мир может обвинять нас не только в допинге. С каждым годом странных игр становится всё больше.
Международная ассоциация честных ставок (IBIA) ежеквартально публикует отчёты о подозрительных матчах по всему миру. Совсем недавно доля России в таких списках была крошечной, но в последнее время выросла в разы. Теперь наша страна возглавляет этот не самый приятный рейтинг, в котором море цифр и любопытной информации.

Много в мире, но мало в России

В 2018 году IBIA зафиксировала 267 подозрительных матчей: 15 в Северной Америке, 23 в Южной Америке, 26 в Африке, 48 в Азии и 148 в Европе. Оставшиеся 7 странных игр пришлись на киберспорт. Их организация не относит к какой-либо части света, так как место проведения мероприятия — всемирная паутина.
По мнению организации, на Россию пришлось лишь восемь игр, которые вызвали вопросы: пять в теннисе, две в футболе и одна в хоккее. Доля странных матчей России составила лишь 3% от общемировой.
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В топ-6 вошли Испания (18 подозрительных матчей), Италия (17), Турция (13), Египет (12) и Украина с Чехией (по 10).
Если говорить о видах спорта, то здесь вполне ожидаемо лидируют теннис и футбол — 178 и 52 случая соответственно или 86,14% от общего количества.

Стали одними из лидеров

В 2019 году количество подозрительных матчей сократилось практически на треть — 183 вместо 267. Распределение по регионам не претерпело серьёзных изменений: 3 в киберспорте, по 13 в Северной и Южной Америках, 15 в Африке, 52 в Азии и 87 в Европе.
Огорчает лишь то, что Россия с 10 странными играми вошла в топ-5 и повысила свою долю до 5,46%. IBIA отметила по два подозрительных матча в футболе, хоккее и настольном теннисе, а также по одному в волейболе, гандболе, баскетболе и теннисе.
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Другие представители топ-5 — Узбекистан (10 подозрительных матчей), Великобритания (10), США (8), Румыния (7).
На теннис (101) и футбол (49) на этот раз пришлось 81,97% странных игр.

Безоговорочное первое место

Из-за пандемии в 2020 году можно было ожидать дальнейшего снижения количества подозрительных матчей, но этого не произошло. По итогам трёх кварталов текущего года IBIA отметила 195 странных игр.
По регионам ситуация чуть изменилась: 26 в киберспорте, 7 в Южной Америке, 8 в Африке, 15 в Северной Америке, 37 в Азии и 102 в Европе.
Россия стала единоличным лидером с 27 странными играми. Доля нашей страны возросла до 13,85%. 15 подозрительных матчей пришлись на теннис, еще девять на настольный теннис и три на футбол.
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Также в топ-5 вошли Украина (21), США (12), Вьетнам и Турция (по 8).
В текущем году теннис (74) и футбол (47) занимают 62,05% от всех подозрительных матчей. Доля настольного тенниса (30) и киберспорта (26) возросла до 28,72% — это прямое следствие пандемии.
Подозрительный статус матча не означает гарантию договорного характера встречи и нарушения принципов спортивной борьбы. Но игнорировать такие события не стоит.
Партнёры IBIA — крупнейшие мировые букмекеры. Если на какой-то исход одного события поступает аномальный объём ставок, это становится первым звоночком для разбирательства.
К сожалению, в своих отчётах организация не указывает конкретные события. Первое место России в 2020 году настораживает. Нашу страну и так регулярно обвиняют в допинге и чуть ли не всех мировых проблемах. А теперь мы стали центром подозрительных матчей.
Лигам, федерациям и букмекерами в России стоит объединиться, чтобы вместе сделать наш спорт чище.
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