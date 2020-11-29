29 ноября в Лондоне проходит матч 10-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» принимает «Вулверхэмптон». Встреча началась в 22:15 по московскому времени.

Уже на 15-й минуте игры «Вулверхэмптон» потерял своего лучшего бомбардира Рауля Хименеса. Во время верховой подачи в штрафную мексиканец выпрыгнул в воздух одновременно с защитником «Арсенала» Давидом Луисом, после чего футболисты столкнулись головами. Удар был настолько сильным, что звук был слышен во время трансляции.

Луис сумел продолжить игру с бандажом на голове, а вот Хименесу медики наложили кислородную маску, а после увезли на скорой в больницу.