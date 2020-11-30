Экс-тренер "Барселоны" подал в суд на клуб

Специалист покинул клуб в августе, однако официально был уволен только 17 сентября. Адвокаты Сетьена будут требовать компенсации в размере 4 млн.

Сетьен возглавил "Барселону" в январе 2020 года, на посту главного тренера он сменил испанца Эрнесто Вальверде. Специалист был уволен из клуба 17 августа после разгромного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от немецкой "Баварии" со счетом 2:8. В чемпионате страны "Барселона" под его руководством заняла второе место.