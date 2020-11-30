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СМИ: бывший тренер "Барселоны" Сетьен подал на клуб в суд

ТАССиещё 10
2 часа назад
Бывший главный тренер испанской "Барселоны" Кике Сетьен подал на футбольный клуб в суд, требуя выплаты компенсации за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщает AS со ссылкой на Catalunya Radio.
Экс-тренер "Барселоны" подал в суд на клуб
Фото: ReutersReuters
Специалист покинул клуб в августе, однако официально был уволен только 17 сентября. Адвокаты Сетьена будут требовать компенсации в размере 4 млн.
Сетьен возглавил "Барселону" в январе 2020 года, на посту главного тренера он сменил испанца Эрнесто Вальверде. Специалист был уволен из клуба 17 августа после разгромного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от немецкой "Баварии" со счетом 2:8. В чемпионате страны "Барселона" под его руководством заняла второе место.
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