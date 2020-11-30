Гендиректор «Спартака» отказался общаться со СМИ

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Московский "Спартак" одержал победу над волгоградским "Ротором" в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе "Открытие Арена" в Москве и завершилась со счетом 2:0.

В составе "Спартака" забитыми мячами отметились Александр Кокорин и Самюэль Жиго. Генеральный директор "Спартака" отказался общаться с журналистами после игры, передает "Чемпионат.com".

"Вопросы по игре? Без комментариев", — сказал он.

РПЛ. 16-й тур"Спартак" — "Ротор" — 2:0Голы: 1:0 — Кокорин, 15 (п); 2:0 — Жиго, 90. Ранее "Уфа" в большинстве разгромила "Тамбов" в матче РПЛ.