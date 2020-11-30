ЦСКА снова приближается к кризису. Что сломалось?

Чалов — пустой, Влашич — неэффективный, глубина состава — виртуальная.

Безвыигрышный отрезок «армейцев» пока слишком короткий, но менее угнетающим от этого он не становится. Как и всегда, важно чувствовать контекст.

Факт первый: полтора-два месяца назад ЦСКА показывал классный, очень комбинационный футбол даже при кадровых ограничениях, исключительно силами старой обоймы. Факт второй: сейчас от той игры почти ничего не осталось. Факт третий: ни одной достойной по качеству игры в последних трёх матчах не наблюдалось. Против «Сочи» должно было случиться поражение, соперник создал уйму моментов. С «Фейеноордом» команда играла целый тайм в большинстве, но почти ничего не придумала. Наконец, с «Рубином» — закономерный результат, учитывая характер второго тайма.

Причина №1. Катастрофическая форма Чалова

«Нет должной отдачи от наших нападающих», — сказал после финального свистка Виктор Гончаренко. Тем самым тренер косвенно, без упоминания фамилий, подтвердил недавние слова Станислава Черчесова о том, что «лучше „бездарный“ Заболотный, чем „талантливый“, который ничего не делает».

Интересно, зачем тогда ЦСКА вступал через официальный сайт в гневную перепалку на потеху публике, раз даже внутри клуба недовольны формой их главного форварда. В последний раз я видел внятную игру от Чалова как раз в расположении национальной команды — в первом тайме с Молдавией он поучаствовал почти во всех опасных моментах и не выпадал из структуры. Что с ним случилось в дальнейшем, большая загадка, хотя наверняка можно предположить, что разгоревшийся сыр-бор и повышенное внимание к его скромной персоне сделали только хуже. Нынешний Фёдор пребывает просто в плачевном состоянии. В матче с «Ротором» Чалов был плох во всём: в борьбе (лишь одно выигранное единоборство из 15 — ужас), в подыгрыше (ноль острых передач, средняя вовлечённость в атакующие действия), в завершении (упущенный супермомент после паса Эджуке на пустые ворота). В движениях Фёдора чувствуется зажатость и неуверенность, и это надо в очередной раз преодолевать.

Здорово, что мы уже научены опытом: обычно такая растерянность у Чалова проходит сама собой. Плохо, что из-за провала основного бомбардира ЦСКА теряет очки. Был бы в команде условный Вернблум — пусть примитивный в атаке, но агрессивный и настойчивый в движении, — Фёдор наверняка бы снова сел на замену.

Причина №2. Спад Влашича

Пик восторгов по поводу игры хорвата пришёлся на конец октября, когда Никола размазал тульский «Арсенал» (он набрал «2+1» в том матче) и подчеркнул свою исключительность. Но в дальнейшем Влашича как отрезало, вот уже семь игр подряд он проводит без результативных действий. Ударов по-прежнему много, против «Рубина», к примеру, их набралось пять с общим весом 0,22 xG, но мячи упорно не залетают. Скорее всего, это банальная сила инерции, накопительный эффект — и стоит Влашичу забить один, точно полетят другие.

Но пока ЦСКА не получает эффективность от своего главного дальнобойщика — и общая результативность сразу же закономерно снизилась. Вдобавок Никола стал допускать многовато потерь в выгодных ситуациях при развитии атаки. Как только он вернёт свой оптимальный тонус, команде сразу же станет легче.

Причина №3. Отсутствие Кучаева и Марио Фернандеса

Кучаев был одним из ключевых игроков новой-старой системы 4-2-3-1, у него появилось отличное взаимопонимание с Чаловым, он превратился в одного из лидера «армейцев» по количеству заходов с мячом в штрафную (почти 5,5 касания за 90 минут).

Равноценно заменить Константина у Гончаренко пока не получается, хотя вариантов на флангах он перепробовал много: выходили Тикнизян, Эджуке, Сигурдссон, Ахметов. Отсутствие Марио Фернандеса тоже критично: правый фланг — единственная непродублированная позиция, приходится использовать на этой бровке Зайнутдинова, а слева тогда выходит ограниченный в атаке Щенников. Второй вариант: перевод на правый край Марадишвили, но в этом случае страдает проходимость опорной зоны. Возвращение Марио Фернандеса вернёт всех игроков на более комфортные места и увеличит объём атакующих включений через фланг. Пока же придётся пострадать.

Причина №4. Нет эффективности от новичков

Главный селекционер ЦСКА Андрей Мовсесьян на днях заметил, что благодаря трансферам у ЦСКА появилась глубина обоймы. Только пока эта глубина всё же отчасти виртуальная. Бруну Фукс травмирован и не играет, а Гайч, даже когда выходит, смотрится ничем не лучше Чалова — при том что Фёдор явно на спаде. Только двое новых игроков показывают адекватный уровень — Зайнутдинов и Эджуке (кстати, нигериец снова был одним из самых активных — и сыграл пусть не блестяще, но достойно). С другой стороны, кадровых потерь даже больше, чем прибывших.

Замены Гончаренко в последнее время не улучшают футбол — этого не было ни против «Сочи», ни против «Фейеноорда», ни против «Рубина». Понятие «глубина» если и будет актуально, то лишь весной. На сегодняшний день трансферы помогли разве что психологически.

Выводы

Футбол ЦСКА в последнее время — это большое количество контроля, попытки комбинирования и создания красоты, уход от примитива, но итог — эффект стерильности. Плохие результаты в последних матчах ни в коем случае не случайны. Это пока точно не полноценный кризис — чтобы бросаться столь громкими заявлениями, необходимо подождать ещё несколько туров. Однако уже сейчас Гончаренко необходимо делать выводы и пытаться выправлять ситуацию. Иначе за оставшееся до зимней паузы время можно её значительно усугубить.