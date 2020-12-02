Лондонский "Арсенал" на своем официальном сайте рассказал о состоянии защитника Давида Луиса после столкновения с форвардом "Вулверхэмптона" Раулем Хименесом в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча "Арсенал" — "Вулверхэмптон" прошла в воскресенье в Лондоне и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Хименес был госпитализирован после того, как упал на газон без сознания в результате столкновения с Луисом. Медицинским сотрудникам пришлось проводить реанимацию прямо на поле. Позднее Хименес был прооперирован в связи с переломом черепа.

"Арсенал" сообщил, что во время игры у Луиса не было признаков сотрясения мозга, но ему были наложены швы. Отмечается, что защитник в понедельник планово посетил доктора, а во вторник посетил тренировочную базу, его самочувствие оценивается как хорошее. Однако, его рана заживет только через несколько дней, поэтому он не сможет принять участие в матче пятого тура Лиги Европы с австрийским "Рапидом" в четверг.

Кроме того, "Арсенал" вместе с Луисом пожелал скорейшего выздоровления Хименесу.