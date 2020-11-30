Дочь Диего Марадоны Дальма пришла на матч чемпионата Аргентины между клубами "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз" и не сдержала эмоций.

Дочь легендарного футболиста расплакалась после того, как Эдвин Кардона открыл счет и игроки "Боки" решили почтить память Марадоны.

¡El momento de la noche! Los jugadores de Boca se acercaron a dedicarle el triunfo ante Newell´s a Dalma Maradona, que vivió el partido en el palco de su padre. #DiegoEterno pic.twitter.com/0XWZgli8jn— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 30, 2020

Футболисты "Боки", обыгравшие соперников со счетом 2:0, после матча снова решили почтить память легенды футбола. Дальма не сдержала слез и в конце матча.

Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

В четверг проститься с легендой футбола к президентскому дворцу в Буэнос-Айрес пришли десятки тысяч человек, многие из них так и не смогли попасть на церемонию, что вызвало протесты и столкновения с полицией.