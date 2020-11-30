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Стало известно об ударе Марадоны головой за неделю до смерти

Lenta.ru
52 минуты назад
Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона за неделю до смерти упал и ударился головой. Об этом стало известно РИА Новости со слов Родольфо Баке, адвоката подозреваемой в халатности медсестры Даяны Гиселы Мадрид.
«Его не отвезли в больницу, не сделали томографию. Никто его никуда не отвез», — заявил Баке. Расследование также проведено не было. Какие последствия для здоровья Марадоны имело падение, не уточняется.
В отношении Мадрид ведется расследование: она соврала на допросе о том, что слышала, как Марадона шевелился у себя в комнате. Выясняется, заходила ли она к футболисту и дала ли все необходимые лекарства.
Леопольдо Луке, врач Марадоны, уже отреагировал на обвинения в смерти игрока. Доктор заявил, что никого, в том числе себя, не считает виновным в случившемся.
Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.
Диего Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола.
Футбол,Видео,Диего Марадона,РИА Новости,
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