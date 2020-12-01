Комбаров рассказал о минусах работы политиком

Бывший футболист российской сборной Дмитрий Комбаров перечислил минусы работы политиком.
Фото: Дмитрий Голубович/soccer.ru/wikipedia.orgДмитрий Голубович/soccer.ru/wikipedia.org
По словам спортсмена, он бы согласился стать политиком только в идеальном мире.
Не хочется быть частью системы. Не хочу вставать на руководящую должность и делать то, что говорят сверху. Политики ограничены во всём: у них есть ответственность, но нет возможностей, — отметил он.
Комбаров также считает, что политики рискуют поплатиться за выражение собственных мыслей, а у спортсменов или лидеров мнений нет ограничений, передаёт Sport24.
В настоящее время футболист представляет самарские «Крылья Советов». До этого он выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионов РФ в сезоне-2016/2017. Также Комбаров два раза принимал участие в чемпионате Европы в составе сборной страны — в 2012 и 2016 годах.