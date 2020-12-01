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27 ноября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Вальядолид
1
—
1
Леванте
27 ноября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
5
—
3
Вердер
27 ноября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
0
—
2
Ньюкасл Юнайтед
28 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Арсенал
0
—
0
Зенит
Химки
1
—
0
Краснодар
Ахмат
0
—
0
Локомотив М
28 ноября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Эльче
1
—
1
Кадис
Валенсия
0
—
1
Атлетико М
Уэска
0
—
1
Севилья
28 ноября
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Аугсбург
1
—
1
Фрайбург
Унион
3
—
3
Айнтрахт Ф
Штутгарт
1
—
3
Бавария
28 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
1
—
1
Ливерпуль
Манчестер Сити
5
—
0
Бёрнли
Эвертон
0
—
1
Лидс Юнайтед
29 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Урал
1
—
0
Сочи
Уфа
4
—
0
Тамбов
Рубин
1
—
0
ЦСКА
29 ноября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Барселона
4
—
0
Осасуна
Хетафе
1
—
1
Атлетик Б
Сельта
3
—
1
Гранада
29 ноября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Байер
0
—
0
Герта
Майнц
1
—
1
Хоффенхайм
29 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Саутгемптон
2
—
3
Манчестер Юнайтед
Челси
0
—
0
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
1
—
2
Вулверхэмптон
30 ноября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Бетис
0
—
2
Эйбар
30 ноября
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Лестер Сити
1
—
2
Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
2
—