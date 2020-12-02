Защитник ЦСКА высказался о плотном графике команды 

Защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон высказался о плотной графике московской команды, передает Bobsoccer.

По словам защитника, футболисты проводят очень много матчей за клуб и сборную, а расписание встреч не дает возможности для малейшей передышки. Магнуссон отмечает, что ЦСКА приходится сложно и в ноябре это особенно чувствовалось.

"Нужно думать о хорошем и ни в коем случае не сдаваться. Мы по-прежнему наверху таблицы, ведем борьбу за титул. Будем выходить, сражаться и брать свои очки", — добавил он.