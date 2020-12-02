Недавно заметил в соцсетях любопытное фото из конца 1990-х — начала 2000-х. Старая база ЦСКА в Архангельском, Максим Боков , стая щенков, потрепанная деревянная дверь, оббитая старая лестница. Для меня это крутой ретро-снимок, но для многих — ностальгия.

На новую базу в Ватутинках ЦСКА переехал почти 20 лет назад, однако «армейцы» той поры все равно до сих пор с теплотой вспоминают свой старый дом в Архангельском — санаторий Министерства Обороны , переоборудованный в 1960-х годах в базу. Не исключение и сам защитник Максим Боков, он с удовольствием поностальгировал: рассказал о фотографии и вспомнил былые дни в Архангельском.

— Здесь та самая злосчастная лестница, на которой Федорович ( Павел Садырин . — Прим. Sport24) поскользнулся где-то через полгода после этого снимка. У нас была тренировка, а он чуть припозднился. Мы в этот момент разминались и вдруг доктор побежал наверх. Мы перепугались и метнулись за ним. Когда прибежали, его уже увезли, скорая быстро приехала. Там был лед, он спускался и упал. Солдаты, наверное, не успели песком посыпать ступеньки. Они там следили за порядком.

— А что за щенки на этой фотографии?

— У нас две собаки охраняли базу, а на фотографии как раз их отпрыски. Сначала они бегали там, а потом их раздали. За ними почти все следили: от поваров до солдат. И мы тоже. Кормили их всем, что попадало под руку. Что-то не доедали в столовой, что-то специально оставляли: сосиски, мясо. Они кружили только на территории, наверху. Вниз к полю не спускались, тренироваться не мешали.

— Что скрывалось за деревянной дверью?

— Эта дверь вела в небольшой предбанник, а вторая — в коридор. Слева была кухня, а справа баня: все как положено. Ну и лестница на второй и третий этаж. На втором этаже была просмотровая — зал теории. Жили мы по два человека в простых прямоугольных комнатах с балконами — ничего лишнего. При входе находилась раковина, туалет был в коридоре. Все элементарно, просто и нероскошно. База для военных спортсменов. Там никто не шиковал.

В Архангельском было всего лишь одно поле. В начале 1990-х на нем почти не росла трава, поэтому игроки «утопали» в грязи. Тем не менее к концу десятилетия за поле основательно взялись.

«Сначала поле было кочковатым, много грязи, мало травы, особенно по осени. У нас самые грязные тогда были вратари. После тренировок они первыми мылись, бросали в душ вещи и уходили. А потом заходили полевые и мылись. Вратари затем возвращались и забирали чистые вещи: машинок тогда не было, мы сами стирали. Но потом ЦСКА нанял агронома. Начали поле засеивать, поливать, косить, а Федорович даже сам одуванчики срывал. Так появился хороший газон», — вспоминает Боков.

Напротив базы располагался лес, в нем по вытоптанной дорожке футболисты бегали кроссы. А буквально за полем была Москва-река, одно из любимых мест отдыха жен игроков ЦСКА.

«Летом жены любили ездить на базу вместе с нами: у нас идет тренировка, а они на берегу лежат в купальниках, загорают с детьми или плавают. Кайфуха у них была, а мы тем временем бегали. Саня Гришин часто смотрел на них и говорил: «Почему я не жена футболиста?!».

После таких тренировок футболисты не собирались на берегу реки на шашлыки, как может показаться, а просто разъезжались по домам. Но зато после матчей частенько готовили плов.

«Мы после игр собирались, как говорится, на заднем дворе — перед окнами, и готовили плов. Процессом руководили Федорович и Марк Александрович Годик. Все делали, как положено: в казане, на костре. Вкусно получалось», — признается Боков.

Впрочем, и на местную еду игроки совсем не жаловались, даже, наоборот, уплетали с удовольствием.

«В столовой кормили шикарно. Там работали Люба и тетя Зина. Они готовили отличные котлеты из говядины — такие хорошие, мощные. Порции нам не жалели», — рассказывает Боков.

«Вообще на базе было хорошо, удобно. Добирался до нее всего лишь за час. Только теплые воспоминания об Архангельском остались».