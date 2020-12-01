Матч АПЛ перенесен из-за коронавируса

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Матч 11-го тура чемпионата Англии между бирмингемской "Астон Виллой" и "Ньюкасл Юнайтед" перенесен из-за вспышки коронавируса у "сорок", сообщается на официальном сайте Премьер-лиги.

Команда обратилась к руководству лиги с просьбой перенести встречу, так как тренировочная база была закрыта службой здравоохранения.

"Решение о переносе встречи было принято после консультации с представителями обоих клубов и медицинским персоналом службы здравоохранения Англии. Здоровье игроков и персонала является приоритетом", — говорится в заявлении.

Встреча между "Астон Виллой" и "Ньюкаслом" должна пройти 4 декабря. Новая дата будет известна позднее. Ранее сообщалось, что в Английской премьер-лиге (АПЛ) выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом.