Получив шанс выйти на второе место, «Локо» выдал свой худший матч в этой Лиге чемпионов.

Опять мы сели в лужу в Лиге чемпионов! «Локомотив» был нашей последней надеждой в главном еврокубке, но упустил свой шанс в домашнем матче со слабейшим из соперников по группе. К сожалению, сегодня «автобус» Марко Николича заехал в тупик.

Накануне матча появилась информация о коронавирусе у Гжегожа Крыховяка, Даниила Куликова Антона Миранчука , однако позже стало известно, что из-за ковида выбыл только поляк. Тем не менее в основу на матч с «Ред Булл Зальцбург» не попал никто из этого трио. Миранчук, перенесший простуду, остался в запасе, а Куликов — вне заявки (у него всё-таки сомнительный тест). Ещё одна любопытная деталь стартового состава «Локомотива»: с первых минут вышли все четыре штатных центральных защитника, тогда как универсал Владислав Игнатьев начал игру на скамейке запасных.

Оказалось, что Николич выбрал схему с тремя центральными защитниками, а Мурило действовал на позиции «опорника». Впереди Виталий Лисакович , забивший в Австрии, поддерживал пару форвардов Эдер — Зе Луиш . «Локомотив» сделал явный акцент на глубокую оборону, на то, что «Ред Булл Зальцбург», который и так-то всегда живёт атакой, а тут ещё и вынужден рисковать из-за турнирной ситуации, будет пропускать контрвыпады. «Железнодорожники» с самого начала одиннадцатью игроками сели на свою половину, перекрывали все возможные направления передач между линий. Австрийцам оставалось только высоко поднимать крайних защитников, увеличивая количество предложений перед штрафной «Локомотива» и в полуфлангах за счёт смещений крайних полузащитников. Но для гостей это не было проблемой. Они хорошо, быстро двигали мяч, успешно раскачивая красно-зелёный «автобус».

К получасу игры счёт ударов был 0:5. Если на 17-й минуте система VAR отменила гол «Ред Булл Зальцбург» из-за офсайда, то на 28-й просмотр судьями повтора не спас «Локомотив» от пропущенного мяча. Команда Джесси Марша прессингом вынуждала хозяев ошибаться, забирала подборы. Забила заслуженный гол. Ведран Чорлука не смог как следует вынести мяч из штрафной, а Мергим Бериша исполнил всё двумя касаниями.

Теперь уже «Локомотив» должен был раскрываться, давая сопернику возможность контратаковать. Дмитрий Живоглядов нередко поднимался справа выше, чем Мацей Рыбусь слева, меняя структуру. Благодаря ему минут за пять до перерыва красно-зелёные заработали серию угловых, впервые пробили по воротам «Ред Булл Зальцбурга». Но едва болельщики «железнодорожников» успели воодушевиться, как австрийцы забили второй гол. Две подряд ошибки Слободана Райковича привели к тому, что Секу Койта отправил Беришу один на один с Маринато Гильерме. Дубль за тайм Лиги чемпионов — мечты сбываются в Москве!

Николич решил реанимировать команду в перерыве методом шокотерапии. Сербский тренер сделал сразу тройную замену! После появления на поле Миранчука, Игнатьева и дебютанта Максима Мухина «Локомотив» перешёл на более привычные 4-4-2.

Игра ещё сильнее раскрылась, стало много переходов мяча. В какой-то момент соперники настолько увлеклись, что отвечали атакой на атаку. Казалось, что наши первыми должны задохнуться, если не забьют, так как австрийцы более адаптированы к такому футболу. Тем не менее контрвыпады команды Марша, хоть и таили в себе опасность, почти не завершались по-настоящему голевыми моментами. Неплохо вошёл в игру молодой полузащитник Мухин, боровшийся за каждый мяч в центре.

Всё мог поменять один гол «железнодорожников». И на 79-й минуте он состоялся. Зе Луиш — вот молодец, никогда не сдаётся! — заработал пенальти, а не слишком эффективный до того Миранчук забил свой третий гол на групповом этапе Лиги чемпионов (второй — с «точки»).

Возможно, «Локомотив» спас бы ничью, на которую, откровенно говоря, не наиграл (итоговый счёт ударов — 6:19, в створ — 4:6). Вот только всё испортил Мурило. Говорят, бразильцем интересуются в Италии и Испании, но этой игрой Мурило точно не продаст себя в топ-лигу Европы. Кошмарная ошибка защитника обернулась голом Карима Адейеми.

На этом игра, по сути, закончилась. Тем более Зе Луиш получил травму. Поражение 1:3 продлило безвыигрышную серию российских клубов в Европе.