Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на текущей неделе обсудит изменение формата группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Times.
Предлагается с 2024 года каждому клубу на групповом этапе турнира играть с десятью разными соперниками. Если данное изменение будет утверждено, количество матчей на групповой стадии увеличится с шести до десяти.
Изменение формата Лиги чемпионов может быть ответом УЕФА на угрозу создания клубами европейской суперлиги.
Ранее Sky Sports сообщил, что ряд топ-клубов, включая английские "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", могут войти в состав участников турнира, организацию которого готова поддержать Международная федерация футбола (ФИФА). Предварительной датой начала соревнований называется 2022 год. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что его интересует клубный чемпионат мира, а не суперлига. Глава УЕФА Александер Чеферин неоднократно давал понять, что организация выступает против создания суперлиги.