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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на текущей неделе обсудит изменение формата группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Times.

Предлагается с 2024 года каждому клубу на групповом этапе турнира играть с десятью разными соперниками. Если данное изменение будет утверждено, количество матчей на групповой стадии увеличится с шести до десяти.

Изменение формата Лиги чемпионов может быть ответом УЕФА на угрозу создания клубами европейской суперлиги.