«Ливерпуль» обыграл «Аякс» в Лиге чемпионов 

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Английский «Ливерпуль» одержал победу над нидерландским «Аяксом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

Встреча, прошедшая на «Эндфилде», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Ливерпулю» принёс гол Кёртиса Джонса, забившего на 58-й минуте с передачи Неко Уильямса.

В заключительном, шестом туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с датским «Митьюлландом», а «Аякс» на своём поле примет итальянскую «Аталанту».