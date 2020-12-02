«Ливерпуль» обыграл «Аякс» в Лиге чемпионов 

Английский «Ливерпуль» одержал победу над нидерландским «Аяксом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча, прошедшая на «Эндфилде», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Ливерпулю» принёс гол Кёртиса Джонса, забившего на 58-й минуте с передачи Неко Уильямса.
В заключительном, шестом туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с датским «Митьюлландом», а «Аякс» на своём поле примет итальянскую «Аталанту».
Ранее сообщалось, что дубль Лукаку помог «Интеру» обыграть мёнхенгладбахскую «Боруссию» в ЛЧ.