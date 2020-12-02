Канунников: для Черчесова нет авторитетов и лидеров 

«Он очень требовательный. Если есть задачи — выполняй. К каждой игре мы много готовились тактически, действия игроков от матча к матчу отличались. Выходя на поле, мы знали, как именно защищаться и атаковать. Черчесов объяснял очень подробно, разжёвывал тактику. Если в матче ты не выполнял задачу, то получал обоснованную критику. Он всё подмечал, потому все выжимали из себя максимум и не могли расслабиться даже на разминке. Перед каждой тренировкой Черчесов рассказывал шутки из своей жизни — устраивал минуты разрядки. На первом де разговоре в раздевалке Черчесов увидел, что массажист сидел к нему спиной: «Уважаемый, когда главный тренер разговаривает, то надо смотреть на него». А тот ответил: «Ещё насмотримся друг на друга». На следующий день человека в команде не было. Для Саламовича нет авторитетов и лидеров. Если кто-то неправильно себя ведёт по отношению к партнёрам или не выполняет тренерские установки то не играет и отправляется в дубль. Жору Пеева и Заху Сиракова любила вся Пермь, но когда они что-то высказали, то отправились в дубль», — цитирует Канунникова «Чемпионат».