— Просто офигел, когда увидел свою фамилию среди людей, которые подписали письмо спортсменов за стабильность. Я ничего не подписывал! Даже не видел никаких бумаг! Сейчас совсем неприятно. Вроде у нас свободная страна, а тут такое происходит. Просто кто-то вписал мою фамилию в список, а сейчас мне звонит половина страны и спрашивает: «Почему ты так сделал?» Приходится объяснять, что я ничего не подписывал.

— Сколько звонков тебе уже поступило?

— Звонков 30. Директ в инстаграме тоже завален, и это буквально за 15 минут. Все же читают новости, а я оказался в таком списке. Ты сам все видел. Еще раз, оказался в очень неприятной ситуации.

— Ты вообще знал о существовании этого письма?

— Нет! Ко мне никто не обращался. Тем более я только сегодня уволился из «Днепра». И даже если бы мне предложили оставить подпись под этим письмом, я бы не сделал этого.

— Ты опроверг информацию о подписании провластного письма. Будешь дальше предпринимать какие-то шаги по отзыву подписи?

— Думаю, половина подписантов письма попала в список таким же образом, как и я. Наверное, люди просто пока не знают про это. Просто жесть! Без меня за меня что-то решили и выставили на всеобщее обозрение фамилию. Это очень неприятно! Представьте, сколько людей пока просто не в курсе, а их уже поливает половина страны.

— Как ты вообще относишься к происходящему в стране после выборов?

— Думаю так же, как все адекватные люди. Насилие, которое творится сейчас, попросту неприемлемо. У меня такое же отношение к происходящему, как и у большинства людей в стране, — приводит слова Елезаренко.