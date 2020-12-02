Газизов может уйти в «Локомотив»

"Если Газизов уйдет из "Спартака", то "железнодорожники" могут позвать его на место Василия Кикнадзе, позиции которого в последнее время не особо крепки. Пока "Локомотив" не вел переговоров с генеральным директором "Спартака", но стороны уже обсудили возможность сотрудничества", — сообщил источник, знакомый с ситуацией.