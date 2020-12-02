Газизов может уйти в «Локомотив»

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов может перейти на аналогичную должность в столичный "Локомотив", сообщает Championat.com.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Газизов может покинуть "красно-белых" из-за прихода в клуб спортивного директора Дмитрия Попова.
"Если Газизов уйдет из "Спартака", то "железнодорожники" могут позвать его на место Василия Кикнадзе, позиции которого в последнее время не особо крепки. Пока "Локомотив" не вел переговоров с генеральным директором "Спартака", но стороны уже обсудили возможность сотрудничества", — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Кикнадзе занимает пост генерального директора "Локомотива" с декабря 2018 года.
Газизов получил работу в "Спартаке" летом текущего года, сменив Томаса Цорна. Ранее он работал на аналогичной должности в "Уфе".