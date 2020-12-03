Сын чемпиона мира по футболу 1986 года аргентинца Диего Марадоны Диего Марадона-младший считает, что испанской "Барселоне" стоит вывести из обращения 10-й номер, под которым выступал его отец.
"Командам, где он играл, стоит это сделать, — сказал Марадона-младший, отвечая на соответствующий вопрос. — У меня нет в этом сомнений. Но всё это вторично. Я сосредоточен только на том, чтобы пройти через эту тяжелую битву. Надеюсь, это произойдет быстро, или нет… Я даже не знаю, чего хочу".
Слова Марадоны-младшего приводит Marca. Марадона-старший умер 25 ноября.
Марадона на клубном уровне выступал за аргентинские команды "Аргентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Ньюэллс Олд Бойз", итальянский "Наполи", испанские "Севилью" и "Барселону".