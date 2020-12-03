"Командам, где он играл, стоит это сделать, — сказал Марадона-младший, отвечая на соответствующий вопрос. — У меня нет в этом сомнений. Но всё это вторично. Я сосредоточен только на том, чтобы пройти через эту тяжелую битву. Надеюсь, это произойдет быстро, или нет… Я даже не знаю, чего хочу".