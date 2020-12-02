Всё-таки дух Валерия Лобановского в украинском футболе до сих пор живет! А мы даже с деньгами «Газпрома» для убогого «Зенита» ничего сделать не можем. Футболу в России настал *** швайн, — нецензурно высказался спортсмен в своём Twitter.