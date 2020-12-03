«Истец Соловчук просит взыскать с Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда», — сообщил источник ТАСС. В настоящее время в суде по иску назначена беседа на 14 декабря.