Объявлен лучший игрок недели в Лиге чемпионов 

Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В матче пятого тура группового этапа турнира француз забил четыре мяча в ворота "Севильи" (4:0). Также на награду претендовали форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку, оформивший дубль в матче с менхенгладбахской "Боруссией" (3:2), нападающий "Ред Булл Зальцбург" Мергим Бериша, в активе которого два гола во встрече с московским "Локомотивом" (3:1) и полузащитник "Истанбул Башакшехира" Ирфан Кахведжи, забивший три мяча в игре против "РБ Лейпциг" (3:4).
Ранее сообщалось, что российские команды добились лишь одной победы в 20 матчах сезона-2020/21.